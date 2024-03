DALS 2024 – Cœur de Pirate et Nicolas Archambault – Yseult (Corps)

Pour ce troisième prime, Cœur de Pirate et Nicolas Achambault vont danser une rumba sur un titre fort d’Yseult : « Corps ». Une référence directe aux événements subis par Cœur de Pirate. La Team Québec est dans la place et compte bien y rester. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

