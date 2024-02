DALS 2024 - Cristina Cordula et Jordan Mouillerac - Beyoncé (Crazy in love)

Cristina Cordula et Jordan Mouillerac ouvrent le bal de cette première soirée de Danse avec les Stars. Une soirée placée sous le signe de la découverte. Nouveau studio. Retour des juges emblématiques pour juger une danse qui colle à la peau de Cristina Cordula : la Samba sur un titre qui promet des étincelles : "Crazy in love" de Beyoncé. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

