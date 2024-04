DALS 2024 - Cristina Cordula et Jordan Mouillerac - Candyman

Cette semaine, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac ont travaillé un quickstep sur la musique de CANDYMAN. Une danse très rapide qui a obligé Cristina a travaillé son cardio. Si vous regardez les répétitions sur TF1+, vous savez que ce n'est pas tout à fait son point fort. Avec en prime, l'arrivée d'un danseur mystère qui risque fort de la déstabiliser. Cristina Cordula et Jordan mouillerac vont-ils continuer à séduire les juges pour éviter le face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Jordan Mouillerac ou Vidéos de Cristina Cordula