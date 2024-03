DALS 2024 - Cristina Cordula et Jordan Mouillerac - Kylie Minogue (Can't Get You Out of My Head)

Premiers à ouvrir la soirée, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac. Après la douceur de l'american smooth la semaine dernière. Place à la fougue et la passion avec un Tango sur un titre de l'artiste australienne Kylie Minogue : "Can't get you out of my head". Le Brésil et l'Argentine feront-ils bon ménage ? La réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

