DALS 2024 - Cristina Cordula et Jordan Mouillerac - Lara Fabian (Tu es mon autre)

Cristina Cordula et Jordan Mouillerac vont danser ce soir un american smooth sur la chanson de Lara Fabian et Maurane : "Tu es mon autre". Mal placés au classement, ils espèrent bien rattraper leur retard et sortir de la zone rouge. Vont-ils séduire les juges le soir et éviter une nouvelle fois un 5 de Chris Marques et de Fauve Hautot ?

En savoir plus sur Jordan Mouillerac, Lara Fabian ou Cristina Cordula