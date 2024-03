DALS 2024 - D'après vous, qui est le plus souple entre Cœur de Pirate et Nicolas ?

Facile ! Et encore on ne vous a pas sélectionné (pour éviter le spoil) le moment où Nicolas Archambault descend en écart facial. Le plus souple de la bande, c'est lui. Mais Cœur de Pirate n'a pas dit son dernier mot. Un peu moins grands. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Cœur de Pirate