DALS 2024 – Diane Leyre est un phénix. Ses répétitions

Ce soir, Diane Leyre a voulu nous raconter son histoire. L’histoire d’une femme qui a été profondément blessée son ex-compagnon. Aujourd’hui, Diane Leyre, cette femme magnifique va mieux et comme dans la chanson de Miley Cyrus, elle n’a plus besoin de personne et n’a plus peur d’affronter la vie. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

