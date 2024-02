DALS 2024 - Diane Leyre et la proximité physique... Tout un programme

C'est mardi ! Direction la salle de répétition de Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil. Ils travaillent ensemble leur première danse : une rumba. La danse de l'amour par excellence. Mais Diane Leyre a un léger problème avec la proximité physique voire une timidité certaine. Ce qui complique les choses. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

