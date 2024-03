DALS 2024 - Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil - Mariah Carey (Hero)

Après avoir dansé un tango, la semaine dernière, on retrouve Diane Leyre et son danseur Yann-Alrick Montreuil sur le parquet de Danse avec les Stars avec une danse toute en douceur et émotion : Une valse sur un titre de Mariah Carey :"Hero". Gagneront-ils leur duo ce soir ? tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

