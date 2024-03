DALS 2024 – Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil – Miley Cyrus (Flowers)

Pour ce troisième prime, Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil vont danser un tango sur le titre de Miley Cyrus : « Flowers ». Un titre que Miley Cyrus a écrit lors de sa rupture amoureuse. Diane Leyre est une femme indépendante et l’aventure Danse avec les Stars est en train de la transformer. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

