dALS 2024 - Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil - Santa (Pop-corn salé)

Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil ouvrent le bal de cette deuxième soirée de Danse avec les Stars avec une rumba, la danse de l'amour, sur un titre magnifique de Santa : "Pop-corn salé". Pour cette grande timide qui se définit comme un garçon manqué, la rumba est un duel. A-t-elle réussi à convaincre les juges et éviter ainsi la Hot Seat ? Réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Diane Leyre