DALS 2024 - Diane Leyre maladroite. Elle a failli assommer Yann-Alrick

Diane Leyre est maladroite. La preuve ! Hier, en faisant un mouvement de danse, notre Miss France a bien failli assommer son danseur Yann-Alrick Mortreuil. Entre danse de salon et cours de self défense, il va falloir choisir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Diane Leyre