DALS 2024 - Du Bollywood à la sauce rap. On en rêvait ! Inès Reg et Cristophe Licata vont le faire

Ca y est ! on entame une nouvelle semaine de répétitions pour nos stars. Une semaine de tous les dangers puisque lors du prochain prime, l'une d'elle quittera l'aventure. On retrouve Inès Reg et Christophe Licata encore sur leur petit nuage après leur première place éclatante lors du premier prime. Changement d'ambiance pour le prochain prime. On va partir sur un Bolywood version Rap. On a hâte de voir le rendu. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

