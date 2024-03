DALS 2024 – "Pour moi, j'ai gagné DALS". L'interview exclusive de Caroline Margeridon

La place de premier éliminé de la saison est une place à part. A la fois dans l'histoire et déjà à côté, les stars redoutent ce moment. Ce soir, pour cette première élimination, deux stars étaient en face à face. Cristina Cordula et Caroline Margeridon. Cristina a remporté haut la main ce duel. On retrouve Caroline Margeridon en interview. Déçue évidemment. Mais pour elle, elle a gagné Danse avec les Stars. Elle nous explique pourquoi dans cette interview exclusive. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

