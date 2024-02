DALS 2024 - "Et je dois tenir combien de temps ?" Black M essaie un premier porté

C'est mardi ! Direction la salle de répétition de Black M et Elsa Bois. Et qui dit mardi dit... Péripéties (C'est pour la rime). Ce matin, Elsa Bois demande l'aide d'Anthony Colette pour travailler un premier porté. A voir la tête de Black M, ce n'est pas si aisé que cela. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

