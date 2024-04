DALS 2024 - Exclusif : "Je n'avais pas mesuré la peur d'entrer en scène". L'interview d'Adeline Toniutti et Adrien Caby, éliminés le 5 avril

Ils ont été éliminés de Danse avec les stars, le vendredi 5 avril au terme d'une très belle progression. Adeline Toniutti et Adrien Caby nous livrent leurs toutes premières impressions en exclu. Adeline Toniutti, la bosseuse, habituée à la scène, se confie : "Je n'avais pas mesuré la peur d'entrer en scène". DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

