DALS 2024 - Fauve Hautot et Jordan Mouillerac dansent sur "Tattoo"

Mi-temps ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars. Après Cristina Cordula, Inès Reg et Adeline Toniutti. Place à Fauve Hautot (qui revient dans le fauteuil de juge) et Jordan Mouillerac. Ils dansent, rien que pour le plaisir, sur le titre "Tattoo". DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

