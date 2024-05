DALS 2024 - Il l'a fait ! Chris Marques a mis un 10... Mais à qui ? - Finale

10 semaines qu'on l'attendait. 10 semaines qu'on l'espérait. Voici le 10 de Chris Marques… Une note attribuée à Inès Reg et Christophe Licata pour leur samba. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

