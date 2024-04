DALS 2024 - Inès Reg, Christophe Licata et Mel Charlot - Shakira - (Waka Waka)

Deuxième couple à s'élancer sur le parquet de Danse avec les Stars pour le prime "La bataille des juges" : Inès Reg, Christophe Licata et Mel Charlot. Leur danse : une salsa endiablée sur le titre de Shakira : "Waka waka". Quel duo gagnera directement sa place pour la semaine prochaine ? Quel couple jouera sa place en face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

