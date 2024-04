DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Barbara Pravi (Voilà)

Deuxième couple à s'élancer sur le parquet de Danse avec les stars ce soir ; Inès Reg et Christophe Licata. Leur danse : une valse sur le titre de Barbara Pravi : "Voilà". Habitué au haut du classement depuis le début de la saison, Inès Reg et Christophe Licata espèrent passer aisément l'étape des quarts de finale. Mais réussiront-ils à séduire une nouvelle fois les juges et le public ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

