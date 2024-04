DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Beyoncé (Single Ladies) - Finale

Deuxième couple à s'élancer ce soir sur le parquet de Danse avec les stars, Inès Reg et Christophe Licata. Ils ont décidé de présenter une samba sur le titre de Beyoncé : "Single ladies". Une promesse de show comme notre couple l'avait promis, cette semaine, en exclu, sur TF1+. Qui remportera cette treizième édition ? La réponse à la fin de l'émission. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg