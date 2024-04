DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Carmina Burana (O fortuna)

Semaine de demi-finale pour nos couples encore en compétition. Premier couple à s'élancer sur le parquet ce soir, Inès Reg et Christophe Licata. Cette semaine, ils ont travaillé un paso-doble sur un titre puissant de Carmina Burana : "O fortuna", le chef-d'oeuvre du compositeur allemand Carl Orff. Pour cette première partie de compétition, ce sont les juges qui vont choisir les quatre couples qui méritent selon eux d'aller en finale. Inès Reg et Christophe Licata réussiront-ils à séduire les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg