DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Diam's (DJ)

Ce soir, Inès Reg et Christophe Licata vont danser un Bollywood... Sur un titre Rap :"DJ" de Diam's. Préparez-vous à une dose de good vibes. Notre couple, qui avait réalisé, en première semaine la danse presque parfaite va-t-il, une nouvelle fois, envouter les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg