DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Julie Zenatti (Si je m'en sors)

Cette semaine, Inès Reg et Christophe Licata ont travaillé une nouvelle chorégraphie : une rumba contemporaine sur un titre de Julie Zenatti : "Si je m'en sors". Si vous regardez les répétitions chaque semaine sur TF1+, vous savez qu'ils ont décidé de hausser le niveau des difficultés avec des acrobaties incroyables, On a hâte de voir ça. Mais ce soir, nos stars vont avoir la surprise de danser avec un invité mystère. D'après vous, qui sera le danseur mystère d'Inès ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

