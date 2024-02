DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Lara Fabian (Immortelle)

Place maintenant à un duo détonant : Inès Reg et Christophe Licata. Nos deux comparses se connaissent depuis longtemps et leur connexion n'est plus à prouver. Si vous avez regardé les répétitions cette semaine en exclu sur TF1+, vous savez déjà qu'ils passent leurs journées à nous faire rire. Mais ce soir, on va découvrir une toute nouvelle Inès sur un contemporain. La chanson : un titre de Lara Fabian : Immortelle. C'est tout ce qu'on souhaite à ce couple, cette saison. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

