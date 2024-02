DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata, leur rencontre et leurs premières répétitions

Place au duo Inès Reg et Christophe Licata. ces deux-là se connaissent depuis longtemps. Découvrez leur connexion dès leur rencontre. Et découvrez également leurs premières répétitions. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

