DALS 2024 - Inès Reg et Christophe Licata - Vitaa et Slimane (Versus)

Contemporain, Bollywood, toute semble accessible pour le couple Inès Reg et Christophe Licata. Ce soir, pour leur duel face à Keiona et Maxime Dereymez, ils changent de registre avec plus de tension et de passion : un tango sur un titre de Vitaa et Slimane : "Versus". Qui sortira vainqueur du Duel ? La réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg