DALS 2024 - Inès Reg se blesse trois heures avant le prime

Stupeur sur le parquet de DALS. A quelques heures avant le prime, Inès Reg se blesse en répétitions. Après un check du médecin, il l'autorise à danse mais sous condition. Regardez Cette semaine, les meilleurs du classement se retrouvent en duel. On retrouve donc d'un côté Inès Reg et Christophe Licata. Et de l'autre, Keiona et Maxime Dereymez. Qui sortira vainqueur de ce duel ? Découvrez leurs dernières répétitions. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

