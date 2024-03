DALS 2024 – "J'ai été submergée par le stress". l'interview exclusive de l'éliminée du 15 mars

Elle a été éliminée le vendredi 15 mars après le prime des duels. Cœur de Pirate quitte l'aventure Danse avec les Stars, après 3 danses, fière de son parcours et de la relation créée avec son danseur Nicolas Archambault. Découvrez son interview exclusive. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

