DALS 2024 - "J'ai fait le deuil de ma carrière de danseuse". Cœur du pirate revient avec humour sur le premier prime

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Cœur de Pirate et son danseur Nicolas Archambault.. Ensemble, ils débriefent leur première choré. Un chorégraphie qui n'a pas recueilli le maximum de compliments de la part des juges. Nouvelle semaine, on digère les commentaires et on part sur une nouvelle danse et de nouvelles bases. Pour Cœur de Pirate et Nicolas Archambault, ce sera une rumba. . DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

