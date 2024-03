DALS 2024 - "J'ai honte de ces hommes..." Jean-Marc Généreux bouleversé et bouleversant après la prestation d'Adeline Toniutti

On aime les punchlines de Jean-Marc Généreux. Toujours drôles et inattendues, elles égaient les soirées DALS. Mais ce soir, c'est un coup de gueule que notre juge a souhaité faire. Un coup de gueule bouleversant après la danse d'Adeline Toniutti et Adrien Caby. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

