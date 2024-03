DALS 2024 - "J'ai peur de t'abimer". Natasha St Pier s'inquiète pour Anthony Colette

Retour dans la salle de répétitions de Natasha St Pier et Anthony Colette. Aujourd'hui, Anthony Colette est d'humeur taquine et veut tenter un porté qu'il n'a jamais fait. Rien que ça. Autant dire que Natasha n'est pas trop rassurée. Et on la comprend. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

