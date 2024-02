DALS 2024 - "J'ai peur d'être ridicule". Diane Leyre stresse après le prime

Ca y est le premier prime est passé et les Stars ont pu découvrir les premiers couples à la manœuvre. Diane Leyre faisait partie des "spectateurs" de la soirée. Elle et son danseur Yann-Alrick Mortreuil danseront quant à eux, vendredi prochain. La jeune femme semble stressée par le niveau de danse de ses concurrents. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

