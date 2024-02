DALS 2024 - James Denton blessé, on vous dit tout

James Denton est un travailleur. Et à force de travailler, il s'est blessé. Il donne de ses nouvelles. On l'attend de pied ferme vendredi prochain. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

