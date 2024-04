DALS 2024 - James Denton, Candice Pascal et Fauve Hautot - Patrick Bruel - (J'te l'dis quand même)

Quatrième couple à fouler le parquet de Danse avec les Stars, ce soir : James Denton et Candice Pascal. Toute la semaine, ils ont travaillé un american Smooth sur une chanson de Patrick Bruel ; "J'te l'dis quand même". Pour les accompagner et aider : un juge qui connait bien les deux côtés de la compétition : Fauve Hautot. Deux femmes à guider pour James Denton. On l'a vu cette semaine durant les répétitions sur TF1+, notre star semblait un peu déroutée. Sera-t-il à la hauteur de l'événement ce soir ? Quel duo gagnera directement sa place pour la semaine prochaine ? Quel couple jouera sa place en face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

