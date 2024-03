DALS 2024 - James Denton et Bradley Cooper ont un point commun....

James Denton vient de Nashville Tennessee. Là-bas, la musique est reine. James pratique la guitare depuis son plus jeune âge. Il a transmis sa passion à ses enfants. L'occasion de l'entendre chanter. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur James Denton ou Candice Pascal