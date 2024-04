DALS 2024 - James Denton et Candice Pascal - James Bond Theme

Place maintenant au couple James Denton et Candice Pascal. Cette semaine, Candice n'a pas cessé de féliciter James. Il faut dire que notre Star américaine revient de loin. Blessé lors des toutes premières répétitions, il n'a pu participer aux premiers primes. Depuis, il travaille dur ( à l'américaine) pour pouvoir être à la hauteur des chorégraphies de Candice. Ce soir, le niveau monte d'un cran. Ils vont danser un tango sur la musique de James Bond. (Le papa de James Denton l'emmenait voir les films de 007 dans sa jeunesse). Notre couple va-t-il continuer sa progression et se qualifier pour les demi-finales vendredi prochain ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

