DALS 2024 - James Denton et Candice Pascal - Lady Gaga (Shallow)

Ca y est ! James Denton est enfin de retour sur le parquet de DALS. Avec Candice Pascal, ils ont travaillé une rumba contemporaine sur un titre de "A star is born" : "Shallow". Absent lors du premier "round", notre couple verra sa noté doublée ce soir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

