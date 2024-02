DALS 2024 - James Denton s'est blessé. Découvrez les images

Mauvaise nouvelle pour James Denton et Candice Pascal. Il s'est blessé lors des trainings : une déchirure aux ishio-jambiers. Regardez les images. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

