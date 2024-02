DALS 2024 - "Je flotte". Cœur de Pirate et Nicolas Archambault répètent leur contempo

C'est mercredi ! Direction la salle de répétition de Cœur de Pirate et Nicolas Archambault. Depuis qu'ils ont posé le pied sur le sol français, ces deux-là n'arrêtent pas. Ils travaillent leur première danse : un contemporain. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

