DALS 2024 - "Je me suis sentie en échec". Caroline Margeridon revient sur son prime

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Caroline Margeridon et Christian Millette. Ensemble, ils débriefent de leur première choré qui, on est tous d'accord pour le dire, n'a pas été une réussite (derniers du classement). Caroline Margeridon revient sur cet "échec" qu'elle tente d'apprivoiser. Après un tango, notre couple va préparer un Quickstep avec de nouvelles consignes pour ne pas oublier les pas. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Caroline Margeridon ou Christian Millette