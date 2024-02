DALS 2024 - "Je suis bouillantissime"... Black M, fan de sa prochaine choré

Ca y est ! On entame une nouvelle semaine pour nos stars. Une semaine de tous les dangers puisque lors du prochain prime, l'une d'elle quittera l'aventure. Pour nos Stars, il est l'heure de découvrir la danse sur laquelle ils vont devoir performer. Et pour Black M et Elsa, ce sera ... (Roulement de tambour) un tango sur un titre du King de la Pop : "Smooth criminal" de Michael Jackson. Allez go, Y'a du boulot. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

