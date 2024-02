dALS 2024 - "Je suis difficile à canaliser". Christian Millette a fort à faire avec Caroline Margeridon, leur rencontre

Découvrez les premières rencontres et les premiers entrainements de Caroline Margeridon et son danseur Christian Millette. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Caroline Margeridon ou Christian Millette