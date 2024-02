DALS 2024 - "Je veux donner de la joie aux gens". Cristina Cordula se confie à Jordan Mouillerac

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Cristina Cordula et Jordan Mouillerac dans leur salle de répétitions avec une nouvelle danse à travailler. Après la Samba (pas brésilienne) de la semaine, place à un American Smooth, une danse plus lente et intérieure pour Cristina. l'occasion de découvrir une nouvelle facette de notre star. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

