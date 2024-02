DALS 2024 - "j'espère que mon danseur est patient". Le portrait de Coeur de Pirate

Béatrice Martin, Alias Cœur de Pirate est dans Danse avec les Stars cette saison. La chanteuse québécoise se lance dans l'aventure en craignant une personne. Et ce n'est pas Chris Marques. Et en espérant maîtriser rapidement la samba... Pour danser parfaitement le jour de son mariage. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

