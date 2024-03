DALS 2024 - "Just have fun". James Denton, un peu trop perfectionniste...

Plus que quelques heures avant le troisième prime de Danse avec les Stars. On retrouve James Denton et Candice Pascal. Ils peaufinent les derniers détails de leur chorégraphie. En grand professionnel, James est très concentré... Trop peut-être. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

