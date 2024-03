DALS 2024 - Keiona et Maxime Dereymez - Christina Aguilera (Show me how you burlesque)

Keiona et Maxime Dereymez, la rencontre de la fougue et du spectacle. On ne présente plus le couple, tant leur connexion a été immédiate. Après un foxtrot la semaine dernière, Ils présentent une nouvelle danse, un Quickstep sur un titre de Christina Aguilera : "Show me how you burlesque". Qui de Keiona ou Inès Reg va remporter le duel ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

