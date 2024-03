DALS 2024 – Keiona et Maxime Dereymez – Conchita Wurst (Rise like a Phoenix)

« Les premiers de la classe » s’apprêtent à fouler le parquet. Keiona et Maxime Dereymez vont présenter un Foxtrot, ce soir. Le titre : « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst. Notre couple, qui avait reçu un 8 de Chris Marques dès leur première danse, réussira-t-il le pari d’obtenir une nouvelle note record de notre juge ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

