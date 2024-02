DALS 2024 - Keiona et Maxime Dereymez - Donna Summer (Last dance)

Attention, tornade en préparation ! Keiona et Maxime Dereymez foulent le parquet de Danse avec les Stars. Et on vous promet un vent de folie. Il faut dire que Keiona et Maxime ont réussi à créer, en très peu de temps, une alchimie incroyable. Ajoutez à cela, une musique qui swingue "Last dance" de Donna Summer et vous avez une des plus jolies prestations de la soirée. Ah on oublait : leur danse est un chacha. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

