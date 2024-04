DALS 2024 - Keiona et Maxime Dereymez - Lara Fabian (Comme ils disent)

Cette semaine, Keiona et Maxime Dereymez ont travaillé une nouvelle chorégraphie : un contemporain sur un titre de lara Fabian : "Comme ils disent". Avec une difficulté supplémentaire, la venue d'un danseur mystère à la toute fin de la Chorégraphie. D'après vous, qui sera le danseur mystère de Keiona ? Keiona et Maxime Dereymez vont-ils continuer à séduire les juges pour éviter le face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

